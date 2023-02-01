Tokat'ta yolcu otobüsü faciası: 1 ölü, 15 yaralı

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:22
Tokat'ta yolcu otobüsü faciası: 1 ölü, 15 yaralı
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Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Van’dan Samsun’a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi  yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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