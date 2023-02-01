Tokat'ta yolcu otobüsü faciası: 1 ölü, 15 yaralı
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Van’dan Samsun’a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- Manisa'da Levent Eriş dönemi sona erdi!
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
- İşte EYT rehberi...
- Çocuğun yanında erotik video yayınına soruşturma