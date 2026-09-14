İstanbul’da kira fiyatlarına karşı hayata geçirilen TOKİ 15 bin kiralık konut projesinde başvuru takvimi belli oldu. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut nerede ve başvuru nasıl yapılır? TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru takvimi tarihleri

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 kiralık konut için başvuru alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor. İlk 1.071 konutun anahtar teslimlerinin ise Ekim 2026 içerisinde yapılması hedefleniyor.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ İstanbul kiralık konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Açıklanan başvuru koşulları şöyle:

18 yaşını tamamlamış olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Evli olmak,

Aylık hane gelirinin 100 bin TL'den az olması,

En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak,

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması.

Başvuru şartlarının tamamının sağlanması gerekiyor. Özellikle İstanbul'da en az bir yıllık ikamet şartı ve hane geliri kriteri, projeye başvuracak vatandaşların dikkat etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri arasında e-Devlet'te TOKİ Başkanlığı hizmetleri içerisinde yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranı üzerinden işlem gerçekleştirilebilecek.

İlk etapta 1.071 konut için alınacak başvuruların ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacağı açıklandı.