TOKİ 383 arsa satışında son gün ne zaman? TOKİ arsa satışı teklif verme ekranı nasıl açılır?

TOKİ 383 arsa satışında teklif heyecanı başladı. Konut, ticaret, turizm ve farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için açık artırmaya katılmak isteyenler, internet üzerinden teklif verme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor.

TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ arsa açık artırmaları 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştiriliyor. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenleniyor.

Açık artırmaya internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor. TOKİ arsa satışı için online teklif verme işlemleri muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ ARSA SATIŞI TEKLİF VERME EKRANI NASIL AÇILIR?

TOKİ arsa açık artırmasına internetten katılmak isteyenlerin muzayede.emlakyonetim.com.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Sitede yer alan müzayede seçenekleri üzerinden satışa çıkarılan taşınmazlar incelenebiliyor ve uygun arsalar için teklif sürecine geçilebiliyor.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞ LİSTESİNDE HANGİ İLLER VAR?

Açık artırmada Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan toplam 383 arsa satışa sunuluyor.

Arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare, muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak açıklandı.

TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Satışa çıkarılan arsalar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan gibi farklı niteliklere sahip.

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle satın alabilecek. Bazı taşınmazların satışı ise peşin bedelle gerçekleştirilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.