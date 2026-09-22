TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasının başladığını duyurdu.

TOKİ’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda, "Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, başvurularını sözleşme işlemlerini yürüttükleri banka aracılığıyla yapabilirler" denildi.

Paylaşımda ayrıca, başvuruların Ziraat Bankası ile Halk Bankası'ndan 19 Ekim'e kadar devam edeceği kaydedildi.

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek.

Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.