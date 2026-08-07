TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde konut belirleme kuraları için süreç başladı. İlk kura Hatay'da gerçekleştirilecek ve çekilişin tarihi, saati ile canlı yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, TOKİ Hatay konut belirleme kurası ne zaman? 13 bin 289 Konutlu TOKİ Hatay konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Hatay TOKİ projesinin konut belirleme kurası, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 13.30'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Kuranın ardından hak sahipleri, gayrimenkul satış sözleşmelerini 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde imzalayabilecek.