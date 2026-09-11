Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde TOKİ tarafından İstanbul’da hayata geçirilecek sosyal kiralık konut projesi için başvuru süreci gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut fiyatları ne kadar? TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru şartları neler? TOKİ kiralık konutlar hangi semtlerde?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

1+1 konutların kira bedeli aylık 10 bin liradan başlayacak.

2+1 konutlarda aylık kira bedeli 12 bin lira, 3+1 konutlarda ise 15 bin lira olarak uygulanacak.

Projedeki en büyük konut seçeneği olan 4+1 dairelerin kira bedeli ise 18 bin liradan başlayacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kiralık sosyal konutlara başvurabilmek için evli olma şartı aranıyor.

Buna ek olarak, başvurucunun eşiyle birlikte aylık hane gelirinin 100 bin TL altında olması da bir diğer şart.

Başvuran kişi ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut da olmaması gerek.

Çekilişe ikameti en az bir yıldır İstanbul'da olan kişiler katılabilecek.

Bunların yanında kampanyadan yararlanabilmek için 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye vatandaşı olmak gerekiyor.