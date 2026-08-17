İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru takvimi merak ediliyor. İlk etap kiralık konutların Eylül 2026'da yurttaşlara sunulması planlanırken, başvuru tarihleri ve kesin şartların resmi olarak açıklanması bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesine kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul’da kiralık konut giderlerini azaltmaya yönelik geliştirilen yeni sosyal konut uygulamasında çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk aşamasında 15 bin konutun kiralama modeli kapsamında vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Dar ve orta gelir grubundaki hanelerin daha erişilebilir şartlarla konuta ulaşmasını amaçlayan uygulamada, başvuruların Eylül 2026 döneminde alınmaya başlanması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Projenin başvuru takviminin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin yapacağı resmi açıklamalarla belirlenmesi öngörülüyor. Başvuruların sona ermesinin ardından konutlardan yararlanacak vatandaşların şeffaf ve kamuoyunun takip edebileceği kura yöntemiyle seçilmesi planlanıyor.

Başvuruların hangi platform üzerinden alınacağı, adaylardan talep edilecek belgeler ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılar ise resmi duyurunun yayımlanmasıyla belli olacak.

TOKİ SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal kiralık konut projesine kimlerin başvurabileceğini belirleyecek gelir düzeyi, ikamet süresi, yaş sınırı ve benzeri kriterler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Konutların aylık kira tutarları, sözleşmelerin ne kadar süreyle geçerli olacağı ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntıların da TOKİ tarafından hazırlanacak kılavuzla açıklanması bekleniyor.

Projenin temel hedeflerinden biri ise kira bedellerini piyasa ortalamasının altında tutarak vatandaşlara daha uygun maliyetli barınma imkanı sunmak.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projede, barınma desteğine daha fazla ihtiyaç duyan gruplara öncelik verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda dar gelirli aileler başta olmak üzere kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşlar, emekliler, engelliler, kamu çalışanları ve sosyal yardım desteği alan haneler için ayrı kontenjanlar ayrılması değerlendiriliyor.

Hangi gruba ne kadar kontenjan tanınacağı ve başvurularda hangi kriterlerin esas alınacağı ise resmi kılavuzun yayımlanmasının ardından netleşecek.