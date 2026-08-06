İstanbul’da 15 bin ucuz kiralık konutun Eylül 2026 itibarıyla hak sahipleriyle buluşturulacağı açıklandı. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman? İstanbul 15 bin TOKİ kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?

15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Doğrudan devlet güvencesi ile uygun fiyatla kiraya verilecek olan ucuz konutlar için Eylül 2026 tarihinde talep toplama süreci başlayacak. TOKİ 15 bin kiralık konut projesi başvurularının ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile belirlenecek. 15 bin kiralık ucuz konut başvuru tarihlerinin ve şartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

TOKİ UYGUN FİYATLI KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilecek olan TOKİ ucuz kiralık konut kampanyası şartlarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Kontenjan oranları ve gelir kriterlerinin göz önünde bulundurulması beklenilen TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde kuralar noter huzurunda çekilecek. Piyasa rayiçlerinin altında kiraya verilmesi planlanan projede hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.