TOKİ'nin kiralık konutlarına başvuran vatandaşlar, kura çekilişinin ne zaman yapılacağını ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Kurada adının çıkmasını bekleyenler, sürecin sonuçlanacağı günü merakla bekliyor. Peki, TOKİ Kiralık Konut kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kiralık Konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihinin tam günü henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ'NİN AYLIK KİRASI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin kiralık konut projesinde aylık kira bedelleri konut tipine göre değişecek. 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin TL'den başlayan, 3+1 daireler 15 bin TL ve 4+1 daireler ise 18 bin TL'den başlayan tutarlarla kiraya verilecek.