TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci 25 Eylül’de sona erdi. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman? 1071 İstanbul TOKİ kiralık konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık.

Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.

Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz.

TOKİ KİRALIK EVLERİ NERELERDE OLACAK?

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

TOKİ KİRALARI NE KADAR OLACAK?

1+1 konut için; 10 bin lira,

2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

3+1 konutlar için 15 bin lira,

4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.