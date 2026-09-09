TOKİ kiralık konutları için başvuru şartları ve projenin uygulanacağı bölgeler yurttaşların gündeminde. Peki, TOKİ kiralık konutlarına kimler başvurabilecek? TOKİ kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Sistem kapsamında ilk etapta 1071 konut kiralanacak. Üzerine evi olmayan, 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşları kiralık sosyal konutlara başvurabilecek.

'Yüzyılın Konut Projesi' ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.

Kura takvimi, başvuru koşulları, teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair detayları Bakan Kurum, 10 Eylül Perşembe günü (yarın) açıklayacak.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde kiralık konutların tahsis edildiği öğrenildi.