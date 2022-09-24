'Tombala' operasyonunda 40 kişiye 72 bin TL ceza
Diyarbakır'da, pasajın gizli bölmesinden girilen işyerine operasyon düzenlendi. Polis, 38 kişiyi tombala oynarken yakaladı. Gözaltına alınan 2 işletmeciyle birlikte 40 kişiye toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır Ali Emiri Caddesi'ndeki pasajda tombala oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra akşam saatlerinde pasaja girdi. Savcılık izniyle gizli bölmelerden geçip, girdikleri iş yerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan kişilerle işletmeciler H.Y. ile S.T.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. H.Y. ile S.T. gözaltına alındı, 38 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İşyeri işletmecileriyle birlikte kumar oynayan 40 kişiye 'Kabahatler Kanunu'ndan toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. H.Y. ile S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tombala oynatılan işyeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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