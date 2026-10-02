Toplumun neredeyse yarısı kullanıyor! TÜİK rakamları açıkladı: Yapay zeka kullamında büyük artış

TÜİK, 2026 yılına ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında yüzde 7,5 iken 2026 yılında yüzde 14 oldu.

GENÇLER DAHA FAZLA KULLANDI

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 oldu. Bu oran, 2026 yılı için cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 37,2'sinin kadınların yüzde 38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise en fazla yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA KULLANIM ORANI ARTTI

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla yüzde 62,7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 8,5 ile ilkokul mezunu bireyler takip etti.

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4’ü yapay zekayı özel amaçlar için, yüzde 37,3’ü mesleki amaçlar için ve yüzde 32,6'sı örgün eğitim için kullandı. Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı yüzde 86, mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 43,2, örgün eğitim için kullanım oranı yüzde 29,1 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 86,8, yüzde 31,2 ve yüzde 36,1 olarak kaydedildi.

GİRİŞİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANIM ORANI YÜZDE 14 OLDU

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2026 yılında yüzde 14 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 2026 yılında bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 37,1 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 idi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla yüzde 63,7 ile ‘telekomünikasyon, programlama ve bilişim’ faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bu ekonomik faaliyet grubunu yüzde 57,1 ile ‘yayımcılık, radyo-TV ve içerik’ faaliyeti yürüten girişimler ve yüzde 32,4 ile ‘bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ faaliyetini yürüten girişimler izledi.

EN YAYGIN KULLANIM AMACI PAZARLAMA VEYA SATIŞ

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde, 2026 yılında girişimlerin en fazla yüzde 51 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi. Bunu, yüzde 46,3 ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla yapay zeka kullanımı takip etti.

HAZIR YAZILIMLAR ÖNE ÇIKTI

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimler, kullandıkları yapay zeka yazılım veya sistemlerini edinme yöntemlerine göre incelendiğinde, girişimlerin yüzde 67,8’i açık kaynaklı yazılımları, yüzde 49,1’i ise kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullandı. Yapay zeka yazılım veya sistemlerini girişim için harici sağlayıcılara geliştiren girişimlerin oranı yüzde 46,5 olurken bunları kendi çalışanları tarafından geliştiren girişimlerin oranı yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 16,6’SI BİREYLERE İLİŞKİN VERİLERİ İŞLEDİ

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16,6’sı, bu teknolojileri kullanarak bireylere ilişkin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgisi, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi kişisel verileri işlediğini beyan etti. Bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,3 ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 8,3 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,2 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,9 oldu.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde, en önemli nedenin yüzde 72,3 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması ve yüzde 65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlaline ilişkin endişelerin olması izledi. (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranının 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat arttığını açıkladı.

TÜİK, 2026 yılına ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında yüzde 7,5 iken 2026 yılında yüzde 14 oldu.

GENÇLER DAHA FAZLA KULLANDI

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 oldu. Bu oran, 2026 yılı için cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 37,2'sinin kadınların yüzde 38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise en fazla yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA KULLANIM ORANI ARTTI

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla yüzde 62,7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 8,5 ile ilkokul mezunu bireyler takip etti.

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4’ü yapay zekayı özel amaçlar için, yüzde 37,3’ü mesleki amaçlar için ve yüzde 32,6'sı örgün eğitim için kullandı. Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı yüzde 86, mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 43,2, örgün eğitim için kullanım oranı yüzde 29,1 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 86,8, yüzde 31,2 ve yüzde 36,1 olarak kaydedildi.

GİRİŞİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANIM ORANI YÜZDE 14 OLDU

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2026 yılında yüzde 14 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 2026 yılında bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 37,1 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 idi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla yüzde 63,7 ile ‘telekomünikasyon, programlama ve bilişim’ faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bu ekonomik faaliyet grubunu yüzde 57,1 ile ‘yayımcılık, radyo-TV ve içerik’ faaliyeti yürüten girişimler ve yüzde 32,4 ile ‘bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı’ faaliyetini yürüten girişimler izledi.

EN YAYGIN KULLANIM AMACI PAZARLAMA VEYA SATIŞ

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde, 2026 yılında girişimlerin en fazla yüzde 51 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi. Bunu, yüzde 46,3 ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla yapay zeka kullanımı takip etti.

HAZIR YAZILIMLAR ÖNE ÇIKTI

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimler, kullandıkları yapay zeka yazılım veya sistemlerini edinme yöntemlerine göre incelendiğinde, girişimlerin yüzde 67,8’i açık kaynaklı yazılımları, yüzde 49,1’i ise kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli olarak kullandı. Yapay zeka yazılım veya sistemlerini girişim için harici sağlayıcılara geliştiren girişimlerin oranı yüzde 46,5 olurken bunları kendi çalışanları tarafından geliştiren girişimlerin oranı yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 16,6’SI BİREYLERE İLİŞKİN VERİLERİ İŞLEDİ

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16,6’sı, bu teknolojileri kullanarak bireylere ilişkin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgisi, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi kişisel verileri işlediğini beyan etti. Bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,3 ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2026 yılında yüzde 8,3 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,2 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,9 oldu.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde, en önemli nedenin yüzde 72,3 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması ve yüzde 65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlaline ilişkin endişelerin olması izledi.