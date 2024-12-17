Toprağa gömülü halde bulundu: Tam 2,5 kilo...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 449 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Turgay Gedik (46), tutuklandı.

Toprağa gömülü halde bulundu: Tam 2,5 kilo...
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DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:58

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Turgay Gedik'i takibe aldı.

Gedik'in Umurlu Mahallesi'ndeki adresine dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Gece'nin de kullanıldığı aramalarda, toprağa gömülü 2 kilo 449 gram esrar ile 5 parça halinde 4,22 gram metamfetamin, 27 ecstasy hap, 4 parça halinde 4,10 gram esrar tohumu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 TL ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Turgay Gedik ise gözaltına alındı. Gedik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #aydın

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