Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama döneminde farklı alanlarda hazırlanan kanun tekliflerinin görüşülmesi beklenirken, kamuoyunun yakından takip ettiği torba yasa çalışmaları da gündemde. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak? 2026 torba yasada neler var, hangi maddeler yer alıyor?

2026 TORBA YASADA HANGİ MADDELER OLACAK?

Şu aşamada yeni torba yasa için kamuoyuna yansıyan başlıklar arasında vergi ve mali düzenlemeler, sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve çeşitli ekonomik düzenlemeler bulunuyor. Bazı haberlerde varlık barışı da yeni teklif kapsamında gündeme gelebilecek başlıklardan biri olarak aktarılıyor. Ancak teklif Meclis’e sunulmadan önce bu başlıkların kesinleşmiş madde olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Kademeli emeklilik konusunda ise şu an için yeni torba yasada kesinleşmiş bir düzenleme bulunduğuna ilişkin TBMM kaynaklı bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili beklentiler ve iddialar gündemde olsa da teklifin nihai metni açıklanmadan kesin ifadeler kullanmak mümkün değil.