'Torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonları esnasında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda zehir taciri 11 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 24 saat içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik il genelinde çalışma yapıldı.
11 GÖZALTI
Yapılan operasyonlarda 11 zehir taciri yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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