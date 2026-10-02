Torbalı’da metal fabrikasındaki patlamada 1 işçi öldü: İş yeri sahibi tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği fabrikada dün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 3’ü ağır olmak üzere 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

25 YAŞINDAKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 3 işçiden Halid Abdül Kadir (25), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kadir’in yaşamını yitirmesiyle patlamada yaralanan diğer 6 işçinin tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi A.Ç.’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.