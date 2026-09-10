TR 7 24 hesabına soruşturma: Arif Ahmet Denizolgun paylaşımlarının ardından gözaltı kararı…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’da gerçekleşen ölümüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan iddialar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “TR 7 24” isimli sosyal medya kanalında “Denizolgun’un vefatına ilişkin gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımlandığı”nın tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Sosyal medyada eski Ulaştırma Bakanı merhum Arif Ahmet Denizolgun’un vefatına ilişkin yer alan asılsız iddialar hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığımızca, eski Ulaştırma Bakanı merhum Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, “TR 7 24” isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımlandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında; sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”