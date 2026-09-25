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Trabzon'da mahalle yolu çöktü! 2 kişi yaralandı: İnceleme başlatıldı

Trabzon'da mahalle yolu çöktü! 2 kişi yaralandı: İnceleme başlatıldı

25.09.2026 12:21:00
Güncellenme:
DHA
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Trabzon'da mahalle yolu çöktü! 2 kişi yaralandı: İnceleme başlatıldı

Trabzon'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Oluşan göçükle beraber dere yatağına sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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Pelitli Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında 3 gündür aşırı yağışlar sonucu mahalle yolunun bir kısmında çökme meydana geldi.

O sırada yolda otomobiliyle seyir halinde bulunan Kenan Şahin (52) ile Yalçın Özer (50) çöken yol ile beraber dere yatağına doğru sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Şahin ile Özer taburcu edildi. Tofaş marka araç vinçle dere içerisinden çıkarılırken, ulaşıma kapatılan yolda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bölgede yapılacak incelemenin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

‘YAĞMUR YAĞINCA GÖÇÜK OLDU’

Pelitli Mahallesi Muhtarı Temel Bereketoğlu, yoldaki çökmeye ilişkin, “Sabah saat 04.00 sıralarında göçük meydana geldi. 2 arkadaşımız göçükte yaralandı. Durumları iyi. Tüm birimlere de bilgilerini verdik gerekli müdahale yapılacaktır. Buraya 2 kademeli duvar öneriyorlar. Daha önce sorun yoktu ama çok yağmur yağınca göçük meydana geldi. Göçükle beraber fındık arazileri de zara gördü” dedi.

‘ŞÜKÜR Kİ OTOBÜSÜN GEÇİŞ SAATİNE DENK GELMEDİ’

Mahallelilerden Samet Koç da “Gece çok yağmur yağdı. Sabah saatlerinde de bu olay oldu. Akrabam bu güzergahtan geçerek işine gidiyordu. Aracıyla bu yoldan geçerken çökme oldu. Aracı çıkardık, hastaneye gittiler durumları da iyi. Sorun yok. Araçta iki kişiydiler, Kenan Şahin ile bir kişi daha araçtaydı. Hem yağış oldu hem de rögar patlamış olabilir diye düşünüyoruz. Allah’a şükür otobüsün geçiş saatinde çökme olmamış” diye konuştu.

İlgili Konular: #trabzon #mahalle

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