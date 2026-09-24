Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzon'da yamaç arazide heyelan: Toprak altında kalan kişiden acı haber!

Trabzon'da yamaç arazide heyelan: Toprak altında kalan kişiden acı haber!

24.09.2026 11:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trabzon'da yamaç arazide heyelan: Toprak altında kalan kişiden acı haber!

Ortahisar ilçesinde yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, oluşan heyelan sonucu toprak altındı kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında, Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapan Ali Turhal (50), toprak yığınının altında kaldı.

Image

İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler, AFAD koordinasyonunda 2 çocuk babası Turhal'a ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı tahliye edilen ev çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Turhal’ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.

İlgili Konular: #Heyelan #trabzon