Trabzon’daki yeni doldurma havalimanına onay çıktı, ayrıntılar sonraya kaldı: Riskler rapora girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün Trabzon’da yapmayı planladığı yeni havalimanı projesi çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) onayı aldı.

Cumhuriyet, projenin ÇED sürecinin tamamlandığını daha önce gündeme getirmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onay verdiği 45 milyar 650 milyon TL değerindeki projede 2 milyon 962 bin metrekarelik deniz alanı 97 milyon ton malzemeyle doldurulacak. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi için de 13 milyon ton kazı yapılacak.

Nihai ÇED raporunda proje sahasında önlem alınmaması durumunda şişme, oturma, farklı oturma, taşıma gücü, sıvılaşma ve deniz suyu girişimi gibi mühendislik sorunlarının oluşabileceği değerlendirildi. Dolgu birimlerinin taşıyıcı zemin niteliğinde olmadığı belirtilirken deniz suyunun beton ve çelik yapılara “ciddi zararlar verebilecek potansiyele” sahip olduğu kaydedildi.

Projede kullanılacak 97 milyon ton dolgunun hangi ocaklardan getirileceği ise hâlâ net değil. Rapora göre malzeme, kazıdan çıkan uygun malzemelerden veya bölgedeki ruhsatlı ocaklardan sağlanacak; ocaklar ve nakliye güzergâhları inşaat öncesinde belirlenecek. Buna karşılık günlük yaklaşık 93 bin ton dolgu öngörülürken trafik hesabında 75 kamyon esas alındı ve projenin mevcut yola katkısı yüzde 0.23 olarak hesaplandı. Malzemelerin bir kısmının da deniz yoluyla götürüleceği belirtildi.

‘GÜVENLİK ETKİLENEBİLİR’

Havalimanı mendireğiyle 100. Yıl Balıkçı Barınağı arasında 50 metre açıklık bırakılacak. Raporda burada akıntı ve türbülansın artabileceği, sediment birikimi, erozyon ve sığlaşma yaşanabileceği, teknelerin manevra güvenliğinin etkilenebileceği belirtildi. Biyoçeşitlilik çalışmasında 167 kuş ve 34 balık taksonu belirlenirken dört kuş ve üç balık taksonu “hassas” kategoride gösterildi. Öte yandan ÇED onayına karşın uygulama imar planının onay sürecinin sürdüğü ve yeni havalimanı için henüz onaylanmış bir mania planı (uçuş güvenliği için yapıların ve diğer engellerin ulaşabileceği azami yükseklikleri belirleyen plan) bulunmadığı da raporda yer aldı.

SORUNLAR GÜNDEMDE

Yeni proje, mevcut havalimanında yaşanan sorunları yeniden gündeme getirdi. 2007 sonrasında genişlemelerde yaklaşık 150- 250 bin metrekarelik dolgu alan yapıldığı tahmin edilen mevcut havalimanı, 2020’de pist yenilemesi nedeniyle iki ay kapatıldı. Beş ay sonra yeniden bakıma alınan havalimanında pistte çatlak ve çökmeler meydana geldi; pist üç yılda beş kez onarıldı. Uzmanlar sorunun zemindeki “kırmızı kil” yapısı ile yağış ve yeraltı suyu seviyesindeki değişimlerden kaynaklandığını belirtmişti. ÇED raporunda da mevcut pistte deformasyonların arttığı kaydedildi.