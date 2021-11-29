Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı
Trabzon Havalimanı’nda yolcu bekleyen taksi, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde yolcu bekleyen bir taksi motor kısmından alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Yangın, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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