Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'ne 'ÇED Olumlu' kararı: 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak

ÇED dosyasına göre proje kapsamında yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek ve 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak.

Proje kapsamında ayrıca 110 bin metrekarelik terminal binası, 30 bin metrekarelik ve 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile 35 bin metrekarelik teknik blok, kule ve destek binaları yapılması planlanıyor.

13 MİLYON TON KAZI

Mevcut havalimanının kotunun deniz dolgusu seviyesine getirilebilmesi amacıyla da yaklaşık 13 milyon tonluk kazı yapılması öngörülüyor. Deniz dolgusu işlemlerinin karadan denize doğru gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projenin 2026'da başlaması ve yaklaşık 7 yıllık inşaat sürecinin ardından 2033'te işletmeye alınması ve 30 yıl işletilmesi planlanıyor. Projenin yatırım bedeli ise 45 milyar 650 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Projeye ilişkin ÇED dosyasında, mevcut Trabzon Havalimanı'nın yolcu kapasitesi ve terminal alanlarının uluslararası standartların gerisinde kaldığı değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda mevcut terminallerde yolcu başına düşen kullanım alanının uluslararası standartlarda belirtilen asgari seviyelerin altında kaldığı belirtildi. Yeni havalimanının ICAO ve uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanacağı bildirildi.

Trabzon Havalimanı'nda 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcuya hizmet verildiği belirtilerek, aynı yıl havalimanında 26 bin 507 uçak trafiği ve 38 bin 16 ton yük trafiği gerçekleştiği ifade edildi.

ÇED dosyasında, Trabzon Havalimanı'nın özellikle turizm sezonunda artan yolcu trafiğine sahip olduğu, uçuşların ağırlıklı olarak iç hat merkezleri ile Orta Doğu ülkelerine yönelik olduğu belirtildi. Dosyada, yeni havalimanının orta ve büyük gövdeli yolcu uçakları ile kargo uçaklarının kullanımına uygun olarak planlandığı kaydedildi.

PROJE ALANININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZ ÜZERİNDE

Proje sahası Trabzon kent merkezinin yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Alan, Ortahisar ilçesindeki Pelitli ve Konaklar mahallelerine komşu konumda yer alıyor.

Proje alanının büyük bölümü deniz dolgusu üzerinde oluşturulacak. ÇED dosyasında, alanın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz alanları ile Hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan oluştuğu belirtildi. Proje sahasının batısında 100. Yıl Balıkçı Barınağı, Trabzon Yat Limanı, Trabzon Limanı ve Faroz Limanı, doğusunda ise Yomra Limanı bulunuyor.

Çalışmalarda bölgede 66 bitki, 4 kurbağa, 10 sürüngen, 167 kuş ve 37 memeli türünün bulunduğu belirlendi.