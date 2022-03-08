Trabzon'da dolmuşçular kontak kapattı, tartışma çıktı

Trabzon’da Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılması kararının ardından dolmuş şoförleri kontak kapatma kararı aldı.

ANKA
08 Mart 2022 Salı, 16:46
Trabzon'da dolmuşçular kontak kapattı, tartışma çıktı
Abone Ol google-news

Trabzon’da Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılması kararının ardından dolmuş şoförleri eylem yapma kararı aldı ve kontak kapattı.

Caddenin trafiğe kapatılmasına tepki gösteren çok sayıda dolmuş şoförü bölge trafiğinin tek yönlü olması nedeniyle tamamen kitlenmesine neden oldu.

Durak yerinin değişmesi nedeniyle dolmuş şoförleri olay yerine gelen polisler ile tartıştı.

Yurttaşların durak yerlerinin değişimi ve Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılmasından herhangi bir şikayeti olmazken, şoförler ise işlerinin etkileneceğini belirterek tepki gösterdi

.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler