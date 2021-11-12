Trabzon'da fuhuş operasyonunda balkondan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, birinci kat balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, polis ekiplerinin eve girmeye çalışması üzerine Azerbaycan uyruklu 2 kadın, birinci katta bulunan dairenin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Ekipler, ayak bileğinde kırık oluşan ve düşmeye bağlı hafif şekilde yaralanan kadınları gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
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