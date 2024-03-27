Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!

Hayrat'ta içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:28
Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!
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Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.


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