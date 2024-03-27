Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!
Hayrat'ta içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Merhametli burçlar hangileridir?
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Ülkücülerden 'İmamoğlu' provokasyonu