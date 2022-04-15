Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çamlıktepe Mahallesi'nde kar sularının erimesi ve sağanak sonucu bazı yerlerde heyelan ve çökmeler meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Araklı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 5 ev heyelan riskine karşı tahliye edildi.
Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de bölgede incelemelerde bulundu.
Görüntü: Arşiv
Video Haberler
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- Olaylı Amedspor-Fenerbahçe maçı kararı açıklandı!
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Tarım üretici fiyat endeksi rekor kırdı
- İzmir'de 700 litre atık yağ ele geçirildi
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne girdi
- Çete operasyonundan aile içi infaz
- Denizlerde avlanma yasağı başladı