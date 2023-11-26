Trabzon'da orman yangını: İtfaiye erleri dumandan etkilendi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
- AKP’nin ‘DEVA’ oyunu ortaya çıktı