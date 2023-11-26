Trabzon'da orman yangını: İtfaiye erleri dumandan etkilendi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 19:58
Trabzon'da orman yangını: İtfaiye erleri dumandan etkilendi
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Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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