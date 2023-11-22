Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:09

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:09

Akçaabat ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde Ali Cemal Su idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Otomobildeki Barış Türkan hayatını kaybetti, sürücü Su ile Ali Muratoğlu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muratoğlu, kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.