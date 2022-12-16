Trabzon'da sağanak: Yollar göle döndü...

16 Aralık 2022 Cuma, 10:28

Kentte önceki akşam başlayan şiddetli yağmur, bu sabah sağanak olarak devam etti. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü Fatih Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.

YURTTAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ev ve iş erlerinin saçaklarına girip, korunmaya çalıştı. Esnaf da su baskınlarına karşı önlem aldı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ve belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.