Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi
Kağıthane’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane’den Sarıyer’e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı.
Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi.
Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi.
Kağıthane’den Sarıyer’e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi