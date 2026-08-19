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Trafik kazası sonrası şüpheli ölüm: 1 kişi gözaltında

Trafik kazası sonrası şüpheli ölüm: 1 kişi gözaltında

19.08.2026 00:17:00
Güncellenme:
İHA
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Trafik kazası sonrası şüpheli ölüm: 1 kişi gözaltında

Giresun’un Keşap ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazası sonrası yaşanan olayda bir kişi araç içerisinde ölü olarak bulundu.
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Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Keşap ilçesi Dokuztepe köyü sapağında saat 21.00 sularında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından araç sürücüleri S.Ç. ile Salim Atmaca arasında yaşanan tartışmadan bir süre sonra Salim Atmaca'nın aracının içerisinde silahla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, S.Ç. olayla ilgili gözaltına alındı.

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