Trafik kazasında ağır yaralanan Neslihan, kurtarılamadı
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, otomobiliyle yaptığı kazada ağır yaralanan Neslihan Gökçeağaç, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Taraklı- Göynük yolunda, 20 Eylül'de; Göynük yönüne giden R.B.'nin kullandığı 41 FH 390 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde, karşı yönden gelen Neslihan Gökçeağaç yönetimindeki 54 ADY 015 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. R.B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan Neslihan Gökçeağaç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Neslihan Gökçeağaç’ın cenazesi, ikindi vakti Kabakulak Mahallesi Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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