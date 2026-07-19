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Trafik polisinin önünde motosiklet ile otomobil çarpıştı

Trafik polisinin önünde motosiklet ile otomobil çarpıştı

19.07.2026 21:30:00
Güncellenme:
DHA
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Trafik polisinin önünde motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik polisinin önünde seyir halinde olan motosiklet, solundan gelen otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, gece Köşklü Çeşme Mahallesi 552. Sokak'ta meydana geldi.

Trafik polisinin önünde seyir halinde olan motosiklet solundan gelen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya, motosikletin hemen arkasındaki trafik polisleri müdahale etti. Polislerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KALDIRIMDA OTURANLAR PANİKLEDİ

Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla yere düşen motosiklet sürücüsüne polis ekibinin müdahale etmesi ve kaldırımda oturanların yaşadığı panik anları yer aldı. 

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