Trafik tartışmasında kadının üzerine 'otomobilini' sürdü
İstanbul Maltepe'de iddiaya göre bir kadın sürücü, trafikte otomobiliyle kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi. Buna öfkelenen diğer sürücü, otomobilini kadının üzerine sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında bir otomobil sürücüsü, caddede aracıyla ilerleyen kadın sürücüyü sıkıştırdı. Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu.
ARACI KADININ ÜZERİNE SÜRDÜ
Ardından kadın sürücü aracından inerek, cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı. Bu durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.
Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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