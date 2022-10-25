Trafikte dehşet: Avukatı tekme tokat darbettiler!
Ankara'da avukat Ali İhsan Ü., trafikte otomobiliyle seyir halindeyken arkadan çarpan otomobilden inen kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat darbedildi.
Çankaya ilçesi İncek mevkinde, evinden işe gitmek üzere yola çıkan avukat Ali İhsan Ü., bir süre sonra arkadan bir otomobilin çarpması nedeniyle aracını durdurdu.
Plakası kapalı olan otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, otomobilinin arkasındaki hasara bakmak için inen Ali İhsan Ü.'ye saldırdı. 4 kişi, yere düşen Ali İhsan Ü.'yü tekme tokat darbetti.
Saldırı anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, 4 kişinin Ali İhsan Ü.'yü darbettiği, araçtaki bir kişinin de bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Aldığı darbelerle hafif yaralanan avukat Ali İhsan Ü., şikayette bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi