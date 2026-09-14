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Trafikte kavga: Taksinin camını ve sürücüyü yumrukladı

Trafikte kavga: Taksinin camını ve sürücüyü yumrukladı

14.09.2026 22:31:00
Güncellenme:
İHA
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Trafikte kavga: Taksinin camını ve sürücüyü yumrukladı

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Anacından inen sürücü, taksinin camına yumruk atarken, kapıyı açıp taksiciye de vurdu.
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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 HYM 272 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 TAU 75 taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra otomobil sürücüsü yol üzerinde aracından inerek, taksinin camına ve sürücüsüne vurmaya başladı.

Yaşananlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra cadde üzerine çok sayıda taksinin geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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