Trafikte korkunç hareketler: Servis şöförü tutuklandı

Sabah saatlerinde Haramidere Bağlantı Yolu Regnum Sitesi karşısında servis aracı ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaşandı.
Servis sürücüsünün motorsikletli şahsın güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve silah gösterdiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis merkezine telefonla ihbarda bulunuldu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü Mehmet Oran gözaltına alındı.
İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA
Mehmet Oran, "Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması" suçlarından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.