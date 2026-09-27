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Trafikte korkunç hareketler: Servis şöförü tutuklandı

Trafikte korkunç hareketler: Servis şöförü tutuklandı

27.09.2026 16:20:00
Güncellenme:
İHA
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Trafikte korkunç hareketler: Servis şöförü tutuklandı

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu’nda motosiklet sürücüsüyle yaşadığı olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Oran, "Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması" suçlarından tutuklandı.
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Sabah saatlerinde Haramidere Bağlantı Yolu Regnum Sitesi karşısında servis aracı ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaşandı.

Servis sürücüsünün motorsikletli şahsın güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve silah gösterdiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis merkezine telefonla ihbarda bulunuldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü Mehmet Oran gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA

Mehmet Oran, "Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması" suçlarından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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