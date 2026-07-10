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Trafikte maganda dehşeti... Tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler!

Trafikte maganda dehşeti... Tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler!

10.07.2026 14:31:00
Güncellenme:
DHA
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Trafikte maganda dehşeti... Tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler!

Kocaeli'nde trafikte çıkan tartışmada, bir kişiyi sopalarla döven 4 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Gebze ilçesinde dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı.

Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun ise, iyi olduğu belirtildi.

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