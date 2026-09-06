Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trafikte panik anları: Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın

Trafikte panik anları: Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın

6.09.2026 09:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trafikte panik anları: Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil taşıyan TIR’da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gürbulak TIR Parkı mevkisinde sıra bekleyen ve çok sayıda otomobil yüklü TIR’ın dorsesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

TIR’ın iki katlı taşıma bölümündeki araçların çevresini yoğun duman kaplarken, Doğubayazıt itfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında araçların birbirine yakın olması nedeniyle ekipler, alevlerin diğer otomobillere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Image

Çevredekilerin de itfaiye ekiplerine hortum taşıma sırasında yardım ettiği görüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve TIR’da bulunan otomobillerde oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #otomobil #Ağrı