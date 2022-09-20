Traktör, su kanalına düştü: Eski muhtar öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına devrilip, ters dönen traktörün sürücüsü eski muhtar Mesut Günenç (60), hayatını kaybetti.

DHA
20 Eylül 2022 Salı, 12:55
Traktör, su kanalına düştü: Eski muhtar öldü
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Akhan Mahallesi'nde 20 Eylül Salı günü saat 08.00 sıralarında; Mesut Günenç'in kullandığı traktör, tarla yolunda kontrolden çıkıp, su kanalına devrilerek ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Günenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Günenç'in cansız bedeni, itfaiyeciler tarafından çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Mesut Günenç'in, Akhan Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenildi.

 


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