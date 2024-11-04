Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Niğde’de seyir halindeki traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Niğde merkeze bağlı Dündarlı Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tohum ekmek için tarlaya giden Yakup Ş. (60) yönetimindeki plakasız traktörde yolcu olarak bulunan Rukiye Ş. (58) dengesinin kaybederek traktörden düştü.
Seyir halindeki traktörden düşen Rukiye Ş., traktörün altında kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rukiye Ş. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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