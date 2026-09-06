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Traktörle 5 araca ve 2 ATM'ye çarptı: 127 bin TL ceza kesildi

Traktörle 5 araca ve 2 ATM'ye çarptı: 127 bin TL ceza kesildi

6.09.2026 17:48:00
Güncellenme:
DHA
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Traktörle 5 araca ve 2 ATM'ye çarptı: 127 bin TL ceza kesildi

Burdur'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı traktörle, park halindeki 4 motosiklet ve otomobile ardından da 2 bankaya ait ATM’lere çarptı. Sürücü ve araç sahibine toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
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Burdur Küçük Sanayi Sitesi 6’ncı Sokak’ta Y.D.'nin kullandığı 15 AY 479 plakalı traktör, önce park halindeki 4 motosiklet ile otomobile çarptı ardından bölgedeki 2 bankaya ait ATM'ye zarar verdi.

Y.D., daha sonra traktörle uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çalışma sonucu Y.D., Sanayi Sitesi 1’inci Sokak’ta yakalandı.

127 BİN 246 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile ruhsat sahibine ayrı ayrı 40’ar bin lira, sürücüye 'Kaza yerini terk etmek'ten 46 bin lira, 'Sigortasız araç kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 127 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Traktör trafikten menedilip otoparka çekildi. 

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