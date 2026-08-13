Tramvay çarptı: 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki Keykubat Tramvay İstasyonu’nda meydana geldi.

Karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan K.N.E.’ye seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın ardından tramvayın altında sıkışan genç kadın için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan Kezban Nur Eravşar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Eravşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eravşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.