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Tramvay çarptı: 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Tramvay çarptı: 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

13.08.2026 21:48:00
Güncellenme:
DHA
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Tramvay çarptı: 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşı perona geçmeye çalışırken tramvayın altında kalan 24 yaşındaki Kezban Nur Eravşar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Kaza, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki Keykubat Tramvay İstasyonu’nda meydana geldi.

Karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan K.N.E.’ye seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın ardından tramvayın altında sıkışan genç kadın için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan Kezban Nur Eravşar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Eravşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eravşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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