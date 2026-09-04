Tramvayın önüne koşan küçük kızı son anda kurtardı: O anlar kamerada

Samsun’un İlkadım ilçesinde tramvayın önüne doğru koşan küçük kız çocuğu, güvenlik görevlisinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Yaşı küçük kız çocuğu, raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru koştu. Tramvayın vatmanı ani fren yaparken, SAMULAŞ’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lafçı (46) da çocuğa müdahale etti.

Lafçı, küçük kızı tişörtünden tutarak tramvayın önünden çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

“KENDİ KIZ ÇOCUĞUM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ”

Lafçı, olay anını şöyle anlattı:

“Görevim esnasında 5 yaşlarında bir çocuğun tramvayın önüne atladığını fark ettim. O anda ani bir refleksle kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve kendi canımı hiçe sayarak onu kurtardım. Vicdanen kendimi çok rahat hissediyorum. Ani refleksle kurtardım ve gerçekten elim ayağım titredi. Kız çocuğumuza da olumsuz bir şey olmadı.”

YOLCULARA “KULAKLIK” UYARISI

Lafçı, tramvay hatlarını kullanan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Halkımızdan ricam, tramvaydan geçerken kulaklık kullanmamaları, sağa sola bakmaları ve dikkat etmeleri. Bazen bizim de fark edemediğimiz anlar olabiliyor. Daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyorum.”

Çocuğun ailesinin olayın ardından kendisine teşekkür ettiğini belirten Lafçı, “Aile o anda çok hüzünlendi ve teşekkür etti. Onlar da olayın şokundaydı. Kız çocuğunun bir anda elinden kurtulduğunu, benim kurtardığımı gördüğünü söyledi. Çok teşekkür ettiler” dedi.

“HER ZAMAN SAMSUN HALKININ YANINDAYIZ”

Güvenlik görevlilerinin yalnızca istasyon güvenliğinden değil, yolcuların güvenli seyahatinden de sorumlu olduğunu belirten Lafçı, şöyle devam etti:

“Halkımız bazen bizleri oturuyorken görüyor. Bazen de yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz her zaman SAMULAŞ ailesi olarak, güvenlik görevlileri olarak onların güvenliği ve seyahat etmeleri için buradayız. Kayıp olan eşyalarını onlara ulaştırmak için buradayız. Her zaman Samsun halkının yanındayız.”