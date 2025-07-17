TRT’de 'Huzur' vardı: Hilal Kaplan'ın aldığı ücret belli oldu!

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği yönündeki eleştirilerle sık sık gündeme gelen TRT’nin kurumsal yapısı, Temmuz 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden şekillendirildi.

Yapılan düzenleme ile TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü'nün görev tanımları ayrıldı. Yönetim Kurulu karar organı olarak yetkilendirilirken, Genel Müdürlük icra görevlerini üstlendi. Aynı kararla birlikte TRT’nin Yönetim Kurulu üye sayısı da artırılarak yediden dokuza çıkarıldı.

DENETİM TOPLANTILARINA HİÇ KATILMADI

Yapısal değişikliğin hemen ardından, 14 Temmuz 2021 tarihinde iktidara yakınlığıyla bilinen Hilal Kaplan TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Ancak Kaplan, görev süresi boyunca TRT’nin kesin hesaplarının ve Sayıştay denetim raporlarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantılarının hiçbirine katılmadı. 13 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevine son verildi.

KAPLAN'A "HUZUR" DOLU ÖDEME

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Hilal Kaplan, TRT’deki görevi süresince yalnızca “huzur hakkı” adı altında yaklaşık 985 bin TL ödeme aldı.

2021 yılında, Kaplan’a Temmuz-Ağustos dönemi için toplam 44 bin 674 TL ödendi. TRT bu dönemde Yönetim Kurulu üyelerine aylık ortalama 8 bin 934 TL ödeme yaptı.

2022 yılında huzur hakkı aylık ortalama 13 bin 909 TL’ye yükseldi. Kaplan’ın da içinde bulunduğu yöneticilere yıllık ortalama 166 bin 915 TL ödeme yapıldı.

2023 yılı itibarıyla aylık ödeme ortalaması 23 bin 487 TL'ye çıktı. Kaplan’ın yıllık geliri bu kalemden 281 bin 848 TL olarak kayda geçti.

2024 yılı ise rekor seviyeye ulaştı. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ortalama 41 bin TL huzur hakkı ödendi. Kaplan’ın bu yıldaki geliri 492 bin TL oldu.

Tüm bu ödemelerle birlikte Hilal Kaplan’a, TRT'deki görev süresi boyunca toplamda yaklaşık 985 bin 437 TL huzur hakkı ödemesi yapıldı. Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bu ödemeler, görev süresince denetime katılmayan bir yöneticiye yapılması nedeniyle kamuoyunda tepkiyle karşılandı.