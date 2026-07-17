Trump'ın altyapıya saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu İran'da köprüleri vurdu: 1 sivil hayatını kaybetti

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir bölgesinde yer alan iki köprünün hava saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ABD hava saldırısı sonucu vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP ALTYAPIYI HEDEF ALMIŞTI

Söz konusu saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik altyapı tehditlerinin hemen ardından geldi. Trump, salı günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız."

DEMİR YOLU BAĞLANTI İSTASYONUNA DA SALDIRI

İran basını, altyapıları hedef alan ABD'nin 2 köprünün ardından Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlediğini duyurdu.

İRAN'DAN "MİSİLLEME" UYARISI YAPILMIŞTI

Trump'ın bu tehditlerine karşı İran askeri kanadından daha önce misilleme uyarısı gelmişti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın altyapısına yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde, bölgedeki tüm altyapı tesislerinin hedef alınacağını vurgulamıştı.