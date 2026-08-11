Trump, suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice askeri uçakla ayrıldı

Washington Post Gazetesi’nin haberine göre, Başkan Trump, Türkiye'de NATO zirvesine katıldıktan sonra, başlangıçta kameralar önünde, açık mavi renkli eski model ‘Air Force One’ uçağına binmişti. Ancak uçağa bindikten sonra, gizlice bir havalimanı ikram aracıyla, kendisini İngiltere'ye götürecek olan bir ‘Air Force C-32A’ askeri uçağına aktarıldı.

Trump’ın Katar tarafından hibe edilen yeni uçaktan daha eski model olan ‘Air Force One'a beklenmedik geçişi, uçağın güvenliği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce sosyal medya hesabı ‘Truth Social'da yaptığı açıklamada, İngiltere'deki RAF Mildenhall üssüne uçmak için ‘eski günlerin hatırına açık mavi renkli eski ‘Air Force One'ı kullanacağını, yeni uçağın ise orada görevli ABD askerlerinin inceleyebilmesi için aynı üsse uğrayacağını’ belirtmişti.

Washington Post Gazetesine göre, Trump kameralar önünde eski uçağa bindikten sonra bir havalimanı ikram aracı ile gizlice ‘C-32A’ askeri uçağa nakledildi.

Gazete, bu yanıltma operasyonunun Trump'a yönelik ciddi bir tehdit üzerine yapıldığını bildirdi.

Operasyon sırasında, eski Air Force One uçağında Trump ile birlikte seyahat ettiklerini sanan gazetecilere, basın kabinindeki pencere perdelerini kapalı tutmaları söylendi. Gazete, bazı Beyaz Saray personelinin de başkanın uçakta olduğuna inandığını yazdı.

Gazeteciler daha sonra Trump'a uçuş sırasında neden perdeleri kapalı tutmalarının istendiğini sorduklarında, Trump ‘muhtemelen tehlikeli bir uçuşta’ olduklarını söyledi, şöyle devam etti: ‘Ama ben gidersem, sen de gidersin. Öyle değil mi?’

Washington Post, Trump'ı taşıyan ‘C-32A’ uçağının saat 22.20 civarında İngiltere'ye ulaştığını, daha eski model Air Force One ve basın mensuplarını taşıyan uçağın ise, birkaç dakika sonra iniş yaptığını kaydetti.

Trump'a eşlik eden gazeteciler, Trump’ın, eski model Air Force One'ın merdivenlerinden indiğini bildirdi. Gazetecilere ‘barış işareti’ yaptı ancak konuşmak için yanlarına gitmedi.

Trump'ın C-32A'dan eski model Air Force One'a nasıl geçtiği netlik kazanmadı.

Trump'ın gizlice üçüncü bir uçakla seyahat ettiğinin ortaya çıkması üzerine Beyaz Saray, İletişim Direktörü Steve Cheung aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Katar'ın hibe ettiği jetin, başkan ve ekibini korumak amacıyla üst düzey güvenlik protokolleriyle donatıldığı belirtildi.

Cheung, ‘Başkan'ın yakın zamanda ifade ettiği gibi, gözünü ona dikmiş pek çok Amerika düşmanı var ve biz de bu tehditlerle mücadele etmek için elimizdeki her türlü imkanı kullanıyoruz’ dedi.

Benzer bir operasyon 2000 yılında, Başkan Bill Clinton'ın resmi Air Force One uçağını gönderip, kendisinin işaretsiz bir özel jetle Pakistan'a uçması sırasında gerçekleşmişti.