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Trump’tan İran savaşı için yeni açıklama: 'Belki seçimlerden önce biter'

Trump’tan İran savaşı için yeni açıklama: 'Belki seçimlerden önce biter'

10.09.2026 20:30:00
Güncellenme:
AA
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Trump’tan İran savaşı için yeni açıklama: 'Belki seçimlerden önce biter'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceği yönündeki dünkü açıklamasını değiştirerek, savaşın seçimlerden önce de bitebileceğini söyledi.
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ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi.

Amerikan News Nation kanalına konuşan Trump, İran'la savaşın ne zaman bitebileceğine ilişkin önceki tahminini yeniledi.

Dünkü açıklamasında savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra biteceğini söyleyen Trump, bugün, "Onların daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum ancak bu mesele seçimlerden sonra çözüme kavuşacak ya da belki daha erken." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik son misilleme saldırılarının bölgedeki Amerikan uçaklarına hasar verdiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Hayır, hiçbir şekilde hasar yok. Hiçbir şey yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün gazetecilere verdiği demeçte, "Seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini düşünüyorum çünkü onlar daha fazla dayanamazlar." ifadesini kullanmıştı.

İlgili Konular: #ABD #Trump #İran