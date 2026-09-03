TSE ve Diyanet'te görevler alan dinci-gerici isimden tepki çeken 'nikâh-evlilik' ayrımı: Çocuklar evlenmeden nikâhlandırılabilirmiş!

Türkiye’deki farklı bölge ve cemaatlerden gelen sözde medrese hocaları ile gerici-dinci isimleri tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Ehli Sünnet Âlimler Birliği (ESAB) Başkanı emekli ilahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, çocuk evliliğine ilişkin tepki çeken bir açıklamada bulundu.

ÇOCUK EVLİLİĞİNE KARŞI ÇIKMAK ‘FİTNE’ ÇIKARMAKMIŞ!

Gerici Çeker; “İslam’da 3-5 yaşındaki kız çocuğu evlendiriliyormuş, bu pedofiliymiş; olur mu böyle şey” diyerek çocuk yaşta nikâhlanmanın dinen uygun olduğunu savundu. Çeker ilgili açıklamasında; “İnsanın niyeti bozuk, kendisi de fesat tıynetli (huylu) olursa dosdoğru fıkhî ibareleri tam tersinden anlar ve fitne çıkarır” diyerek, çocuk evliliğine karşı çıkanlara tepki gösterdi.

NİKÂHLAMANIN YAŞI YOKMUŞ!

Nikâhlanmak ile evlenmenin farklı şeyler olduğunu savunan Çeker; “Bu ikisini birbirine karıştırırsan hizmet yerine fitne üretmiş olursun. Nikâh akdinin, yani şahitler huzurunda tarafların irade beyanları ile oluşan sözleşmenin yaşı yoktur. Evliliğin hem yaşı hem de fiziksel olgunluk ve müsait olma şartı vardır. Bunları açık açık fıkıh kitapları yazar. Makul olan da budur. Bunun aksine hareket etmeyi hiç kimse aklına getiremez bile” ifadelerini kullandı.

RESMİ GÖREVLERİ DE BULUNUYOR

Çeker ESAB Başkanlığı’nın yanı sıra; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Helal Gıda Akademik İstişare Kurulu Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve eğitim merkezlerinde eğitim görevlilerine, müftülere ve ihtisas kursiyerlerine yönelik fıkıh dersleri ve güncel meseleler üzerine konferanslar veriyor.

İSMAİLAĞA VE MEDAV’DAN İSİMLER GÖREV ALIYOR

ESAB’ın bünyesinde ise Diyanet’ten emekli din görevlileri, emekli ilahiyat hocaları ile cemaatlerden sözde hocalar bulunuyor. Bu kapsamda Orhan Çeker’in yanı sıra; Eski Ardahan Müftüsü (1988-1995) Abdullah Cihangir ile İsmailağa cemaatinin önde gelen sözde hocalarından Ömer Faruk Korkmaz ve Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı ve yasadışı Suffe Medresesi Başmüderrisi Muhammed Tayyip Elçi yönetim kademesinde bulunuyor.